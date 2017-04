Plus d'infos sur le spectacle Halka à Portes les Valence

L'acrobatie marocaine est un des joyaux du patrimoine culturel marocain,

connue pour ses pyramides et ses figures circulaires. C'est pour en faire

connaître toute la richesse qu'a été fondé il y a plus de dix ans le Groupe

Acrobatique de Tanger, collectif d'acrobates traditionnels versés dans la

création contemporaine. Après avoir voyagé dans le monde entier, les

membres du Groupe Acrobatique de Tanger ont décidé de revenir à leurs

fondamentaux.

Pyramides humaines et haute voltige ! La nouvelle création du Groupe

Acrobatique de Tanger a été élaborée avec l'un des fondateurs de la Compagnie XY : Aurélien Bory et ses collaborateurs. Halka désigne en arabe un spectacle festif en forme de cercle. Sur scène, quatorze artistes, douze acrobates dont deux femmes et deux musiciens.

Leurs prouesses acrobatiques, puissantes et singulières, puisent dans cette tradition héritée du passé, où les acrobates explorent les contradictions de leur monde tiraillé entre sacré et profane.

Cette acrobatie est aussi musique. Ils nous font partager la leur, faite de poésie déclamée, de chants et de percussions. Abandonnez vos repères et laissez-vous emporter par l'énergie des corps multiples, acrobatiques et sonores.

ABDELIAZIDE SENHDAJI, AIRELLE CAEN,

BOUTAÏNA EL FEKKAK, SANAE EL KAMOUNI

Création Collective / Groupe acrobatique de Tanger

Lamiae El Alaoui, Amal Hammich, Mohammed Hammich, Mustapha Aït Ouarakmane, Adel Châaban, Mohammed Achraf Châaban, Mhand Hamdan, Najib El Maïmouni Idrissi, Abdelaziz El Haddad, Samir Lâaroussi, Younes Yemlahi, Ouahib Hammich, Hamza Naceri, Hammad Benjkiri

Spectacle dès 6 ans

Infos réservation :

Billetterie : 04 75 57 14 55