Plus d'infos sur le concert Féérie Tzigane à Bourg les Valence

Youri en représentation au Théâtre le Rhône

Après deux ans au casino de Paris, le grand Youri Azios Manoff, présente son spectacle le 11 février prochain, à 20 h 30. Féerie tzigane est une représentation mêlant à la fois rêve, poésie, beauté et charme. Au cours des huit tableaux que compte la représentation, le public ne peut que s'extasier devant la diversité culturelle et artistique à laquelle il assiste, mêlant à la fois chant et danse. De quoi en prendre plein les yeux et plein les oreilles

Infos réservation :

Les billets sont en vente au Théâtre le Rhône, du mardi au samedi de 13 h 30 à 17 h 30 ou par téléphone au 04 75 43 38 88.