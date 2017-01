Plus d'infos sur le concert Les Stentors à Bourg les Valence

Samuel Ducros Productions (L.2-1017717-3-1017718) présente ce concert.

Un spectacle à ne pas manquer ! Le nouveau spectacle des Stentors convie le spectateur dans une promenade inédite à travers leurs grandes voix et leur technique de chanteurs d'opéra plus que jamais au service des standards de la chanson française. Ensemble, ils ont sélectionné leurs titres préférés dans les répertoires de leurs parents et grands-parents. Ils redonnent ainsi une nouvelle vie aux plus belles chansons du patrimoine français et international, en vous offrant, avec leur voix lyrique, les chansons à succès telles que « Le déserteur » de Boris VIAN, « Paris en Colère ! » voire même les grands classiques : « L'hymne à l'amour », « Les feuilles mortes », « Le Temps des cerises », « Mon amant de Saint-Jean », « Les Roses Blanches », « J'attendrai » ou « Le Chant des Partisans » que les résistants chantaient dans le maquis pour se reconnaitre et bien d'autres encore. Les 4 voix lyriques des Stentors demeurent l'atout numéro un de ce formidable spectacle. Distribution : Vianney GUYONNET : Baryton basse – Christian ASHES : Baryton - Mowgli LAPS : Ténor - Mathieu SEMPÉRÉ : Ténor. pmr 0466294851