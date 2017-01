Plus d'infos sur le concert The Rabeats à Bourg les Valence

GINGER (Lic 80/81 et 80/82) présente ce concert

A chacun de leurs concerts, ils interprètent avec passion et énergie une cinquantaine de chansons des Beatles allant de la première époque à la dernière. Leurs prestations sont accueillies avec un bonheur grandissant par le public et la presse. Au fil du temps, le succès s'est révélé croissant. The Rabeats en sont aujourd'hui à plus de 1000 concerts. Plus d'un million de spectateurs les ont déjà applaudis ! Et vous ? Réservation PMR : 0892.704.204