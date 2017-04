Plus d'infos sur le concert Chacun son Sud - Entre Jazz et Musiques du monde à Chabrillan

CHACUN SON SUD

Trompette : Olivier Large

Accordéon : Richard Posselt

Contrebasse : Vincent Busson

Ce projet rassemble trois musiciens drômois et trois instruments aux sonorités chaudes et complémentaires. D'un style très personnel, la musique de Chacun son Sud possède à la fois le caractère intimiste d'un trio jazz acoustique et l'énergie des musiques du monde très rythmées.

Notre répertoire actuel touche aux musiques orientales (Asie, Europe de l'Est) et latino-américaines, mêle parties très écrites et improvisations. Il est basé sur des compositions originales et quelques arrangements de musiques traditionnelles.

Site web : http://www.chacun-son-sud.fr

Infos réservation :

Café bibliothèque 04 75 56 71 42