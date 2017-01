Plus d'infos sur le concert Enrico Macias à Chateauneuf sur Isere

Palais des Congrès Sud Rhone-Alpes (L.1-1070639/40/41) présente : ce spectacle.

Le plus méditerranéen de nos chanteurs continue à brûler les planches. Il a toujours cette propension au plaisir le plus direct et un enthousiasme sincère !Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04 75 71 97 10.