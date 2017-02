Plus d'infos sur le concert David Bismuth Et Lionel Wantelez à Grignan

LES CHATEAUX DE LA DROME (n°1-1061411-06-07) présentent

Programme : Fantasiestücke op.73 de Robert Schumann Sonate "Arpeggione" D.821 de Franz Schubert 1ère sonate op.38 de Johannes Brahms Considéré comme l'un des pianistes français les plus doués de sa génération, David Bismuth est salué par la critique pour son jeu lumineux et profond, où se conjuguent science de l'architecture et poésie du timbre. Sa discographie est remarquée dans les médias, à travers plusieurs mises en miroirs de compositeurs tels que Franck et Fauré, Debussy et Dukas ou Rachmaninoff et Saint-Saëns (**** Classica). Il met également Bach à l'honneur avec les disques B.A.C.H ianas & Transcriptions (ffff Télérama) et Bach Père et Fils (Pianiste « Maestro »). Après des études musicales exemplaires, Lionel Wantelez (violoncello) obtient un premier prix de virtuosité au Conservatoire de Genève. Il partage ses activite?s musicales entre la musique de chambre, l'enseignement et l'orchestre où il est re?gulie?rement invite? : Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio-France, Orchestre National de l'Ope?ra de Paris, Orchestre National d'Île de France, Orchestre National de Lille, Ope?ra de Rouen...