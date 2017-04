Plus d'infos sur le concert Goldman Experience à Livron sur Drome

CONCERT GOLDMAN EXPERIENCE

Chris Hero et ses 5 musiciens nous font vivre une expérience unique : un voyage à travers la carrière et les innombrables tubes de Jean-Jacques Goldman. Une voix exceptionnelle, des musiciens hors pairs, une joie de vivre communicative, GOLDMAN EXPERIENCE c'est 100% Goldman et 100% Live. Allez « Au bout de vos rêves » et venez écouter... fermez les yeux, Goldman n'est pas très loin !

Réservez vos places de concert pour : CONCERT GOLDMAN EXPERIENCE - ESPACE CULTUREL - SALLE SIMONE SIGNORET

Le prix des places est compris entre : 15.00 et 20.00 ?

Date : vendredi 14 avril 2017