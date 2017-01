Plus d'infos sur le concert Clarika à Portes les Valence

Il se murmure que Clarika a hâte. Hâte de nous livrer ses nouvelles chansons et surtout de repartir vite, vite sur scène pour retrouver son public et lui raconter ses chansons. Alors, on l'écoutera délivrer ses chansons vivantes, urgentes, qui lui ressemblent et qui la racontent.

D'émouvantes chansons piquantes et intenses, entre rire et émotion, entre été et hiver, engendrées par une rupture amoureuse douloureuse.

« De quoi faire battre mon coeur », le septième album de Clarika, en est la preuve étincelante. Un album comme la BO d'un grand film moderne qui raconterait la vie et les amours qui passent. Avec des coeurs qui battent à l'unisson. Le sien et les nôtres. Clarika est bien une auteure essentielle à

la scène française. L'académie Charles Cros ne s'y est pas trompée en lui décernant le « Coup de coeur spécial » 2016. Au Train, on aime cette artiste libre et vraie.

Clarika : chant

Jérémie Pontier : batterie, claviers . Fanny Rome : violon, clarinette, trombone, claviers

Ludovic Leleu : guitare, basse

Site web : http://www.clarikaofficiel.com

Infos réservation :

Billetterie : 04 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr