Plus d'infos sur le concert Iaross - Imbert Imbert à Portes les Valence

Avec Iaross, on rêve, on imagine ce qui est raconté, on voit, on sent, on vit les mots. Les riffs de guitare conversent avec un violoncelle lancinant pour un ensemble étonnant comme un hommage aux grands, on pense à Bashung, Noir Désir... mais on entend Iaross !

Entre poésie performance, transe et musique expérimentale voire tribale, Iaross bouscule et interpelle.

Nicolas Iarossi : voix, violoncelle . Colin Vincent : clavier, guitare, choeurs

Germain Lebot : batterie

Imbert Imbert n'a pas son pareil dans le petit monde de la chanson alternative.

Sur scène, il se présente en duo de contrebasses avec le fantasque et surréaliste Stephen Harrison. Surréaliste oui, mais toujours au service d'un swing irrésistible. Ces deux contrebassistes aux antipodes ont simplement décidé de faire la peau à la poésie en lui faisant l'amour. Les mots dansent, les notes claquent, les archers triturent, et le groove tempête. Ils jouent avec leur coeur, leur corps, leur viande...d'Amour s'il vous plait !

Imbert Imbert : chant, contrebasse . Stephen Harrison : contrebasse, banjo

Site web : http://iaross.com

Infos réservation :

Billetterie : 04 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr