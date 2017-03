Plus d'infos sur le concert Sarah Mckenzie à Portes les Valence

Les plus chanceux ont pu la découvrir l'été dernier dans les festivals de jazz français, pour les autres, il est temps de rencontrer cette chanteuse et pianiste hors pair venue d'Australie. Depuis cinq ans et son premier album «Don't Tempt Me», Sarah McKenzie étonne par la pureté de son

timbre de voix et un phrasé swing naturel digne des plus grandes vocalistes du genre.

Entre ballades originales et standards, Sarah McKenzie se faufile, avec une grâce et une maitrise époustouflantes. Artiste à suivre !

Distribution sous réserve de modifications

Sarah McKenzie : voix, piano

Pierre Boussaguet : contrebasse . Jo Caleb : guitare . Gregory Hutchinson : batterie

Site web : http://sarahmckenzie.info

Infos réservation :

Billetterie : 04 75 57 14 55