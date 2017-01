Plus d'infos sur le concert Yael Naim & Le Quatuor Debussy à Portes les Valence

La force claire de sa voix est à elle seule une musique. Au piano, puis à la guitare, accompagnée du Quatuor Debussy toujours en quête d'expériences nouvelles, Yaël Naïm déroule les chansons de Older, son dernier album. Piano classique parfois pop, envolées débridées du quatuor, entre soul et jazz ; autant d'empreintes lumineuses et légères qui vibrent dans ces ballades limpides, interprétées sans retenue, parfois reprises par le choeur du public, à son tour littéralement envoûté.

Le charme opère en toute simplicité et légèreté dans la sobre esthétique des arrangements de David Donatien. C'était en avril dernier à Lyon, c'était la deuxième fois que le quatuor et Yaël Naïm se retrouvaient sur scène et en public. On a juste adoré. Un concert d'exception.

Yael Naim : chant, piano, guitare, glockenspiel

David Donatien : batterie, pad, basse, piano

Christophe Collette et Marc Vieillefon : violons

Vincent Deprecq : alto

Cédric Conchon : violoncelle

Site web : http://www.yaelnaim.fr

Infos réservation :

Billetterie : 04 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr