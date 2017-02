Plus d'infos sur le concert No Mad ? à Romans sur Isere

NO MAD ? (Musique fantas(ti)que, Rhône-Alpes) No Mad? reprend les routes de son exploration humaine et musicale . Après un voyage sur l'Eldorado (leur dernier album) , une halte dans "l'histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit a voler" (Opéra pour « 100 enfants et No Mad? » sur des textes de Xavier Machault), le groupe s'entoure de Pierre Daudet pour écrire une nouvelle Histoire de vie : des mots en Français pour une navigation encore plus profonde dans l'univers fantastique et surréaliste d'un nouveau No Mad. Je suis navigatrice au long cours et les flots sont mes amants et ils se marrent en me voyant et ils se mirent dans le ciel je suis une drôle d'oiseau sur un trois mâts et je garde le cap (je le garde pour moi). Pierre Dodet