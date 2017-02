Plus d'infos sur le concert Radio Elvis à Romans sur Isere

RADIO ELVIS (CHANSON ROCK, FR) « Après Higelin, Bashung, Thiéfaine, Noir Désir, Dominique A, François and the Atlas Mountain, il existe dans le rock français aujourd'hui hui avec Radio Elvis, le meilleur des guitares, de l'énergie et de la langue française. » Isabelle Dordhain- France Inter). Pierre Guénard, auteur chanteur, slameur par le passé, Colin Russeil, batteur et clavier et Manu Ralambo, guitariste, se sont soudés il y a trois ans autour de leur projet Radio Elvis. Après une centaine de concerts, repéré par le FAIR et le Printemps de Bourges en 2015, Radio Elvis sort en 2016 un premier album Les Conquêtes* réalisé par Antoine Gaillet (Arman Méliès, Julien Doré). Un album encensé par les medias (album France Inter), qui donne lieu aujourd'hui à ce très beau spectacle, coproduit (et nous en sommes fiers !) par La Cordonnerie et Horizon By Caramba et crée en partie sur la scène de la Cité de la Musique lors d'un accueil en résidence en février dernier.......... A ne pas rater ! *Les Conquêtes, sorti le 1er avril 2016 chez Pias.