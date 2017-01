Plus d'infos sur le concert Thylacine et Acid Arab à Romans sur Isere

THYLACINE (électro , FR). Thylacine c'est le nom savant du loup de Tasmanie, une espèce éteinte depuis 70 ans. Un mot précieux et délaissé que William Rezé a choisi d'apprivoiser pour donner corps à son électronica progressive et vaporeuse. ?William Rezé commence le saxophone au conservatoire d'Angers et se tourne vers le jazz et l'improvisation. Il entame les Beaux-Arts en 2011 et réalise que la musique électronique pourrait bien être l'écrin idéal à ses rêveries intimes. ?Sur scène, les projections graphiques de Laëtitia Bely rappellent les reflets sombres de Soulages et brouillent encore plus la frontière entre le dancefloor et l'imaginaire. ACID ARAB, DJ Set (ELECTRO ORIENTALE / FR). Depuis de nombreux mois, ACID ARAB enthousiasme le public des festivals et clubs européens grâce à son formidable mélange de musique électronique puissante et de sonorités et mélodies maghrébines et moyen-orientales. Après plusieurs EPs sur l'excellent label de musique électronique Versatile, ACID ARAB sortira son premier album en octobre chez Crammed Discs. D'ici là, le groupe se produira dans des festivals de premier plan tels que Sonar (ES), Melt (DE), Villette Sonique (FR), Nuits Botanique (BE) entre autres.