Vochora ( L.3 - 138 139) Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Cantates de J.S. Bach Clémentine Bourgoin soprano, Margot Mellouli alto, Julien Drevet ténor, Etienne Chevallier basse, Patrick Beaugiraud hautbois, Meike Pichollet violon, Ensemble Musica Poetica, Choeurs Madrigal de la Vallée du Rhône & Pro Musica, Gérard Lacombe direction. J.S Bach : Kyrie de la Messe en si mineur, Cantates « Herr, deine Augen sehen » BWV 102 », et « Jesu der du meine Seele » BWV 78, pour soli, choeur et orchestre, Cantate « Mein Herze schwimmt im Blut » BWV 199 pour soprano , hautbois et violon solos et cordes. Pour son 40ème anniversaire, Madrigal cueille en son jardin favori un bouquet de sublimes cantates de J.S.B. en compagnie de talentueux amis, fidèles compagnons de route de la musique baroque.