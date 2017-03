Plus d'infos sur le spectacle Le Ballet National D'ukraine Virsky à Chateauneuf sur Isere

NP Spectacles (L.89-016) présente : ce spectacle.

Dans l'univers international de la danse traditionnelle, le Ballet National d'Ukraine tient une place considérable et ce, depuis sa création en 1937. Le Ballet Virski présente un spectacle d'une rare variété chorégraphique, où se mêlent tristesse et romantisme, lyrisme et acrobatie, humour et délicatesse. Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04 75 71 97 10.