Plus d'infos sur le spectacle Hashtag à Portes les Valence

A travers cette proposition artistique, Le Collectif hip hop 26/07 et le Train Théâtre renouent avec le hip hop dans sa plus classique expression. Accumulant prix et récompenses, les Pockemon comptent parmi les danseurs les plus titrés et les plus doués de leur génération. Performance,

virtuosité rare, gestuelle spectaculaire, le collectif présente sa dernière création : « Hashtag », créée en 2016. Sous la houlette du danseur et chorégraphe Riyad Fghani, ce neuvième spectacle s'empare d'un phénomène de société, celui du téléphone portable, prothèse devenue inamovible, et des réseaux sociaux. Explorant les comportements d'aujourd'hui où l'on marche les yeux rivés sur son écran, Riyad Fghani se risque à transcrire en danse ce nouveau monde qui ouvre un espace émotionnel insolite, propice à la dynamite des dix

Pockemon. Et la promesse est tenue !

Moncef Zebiri, Karl Asokan, Rachid Hamchaoui, Fares Baliouz, Nagueye Mahmoud,

Alex Tuy, Patrick M'Bala Mangu, Mabrouk Gouicem, Mehdi Meziane : danseurs

Riyad Fghani : direction artistique

Production : Association Qui Fait Ça ? Kiffer

Première partie : Présentation des groupes amateurs issus du tremplin hip hop 26/07 qui

se déroulera le Samedi 4 février 2017

Site web : http://www.pockemon-crew.net

Infos réservation :

Billetterie : 04 75 57 14 55