Stratèges Organisation (L.2-124338) en accord avec PLP, le TdN et Virtuoses & Compagnie présente : ce spectacle.

LES VIRTUOSES Création et mise en scène: Julien et Mathias Cadez - Les Virtuoses: Julien et Mathias Cadez - Création lumières: Jérémy Courmont - Accessoiriste: Loïc Marles - Technicien Plateau: Clément Goblet - Effets spéciaux: Mathias Cadez Le duo de pianistes fous ! Les Virtuoses signent une partition jubilatoire où le piano donne la réplique à la comédie burlesque et à la magie nouvelle. A la fois musiciens, comédiens et magiciens, ils redessinent les frontières du spectacle musical. A travers l'épopée de personnages drôles et touchants, les deux frères jouent avec le piano, s'amusent de tous les répertoires, explorent l'imaginaire, apprivoisent l'invisible...De Mozart à Debussy en passant par Little Richard et la Piste aux Etoiles, les Virtuoses osent le grand écart entre musicalité débridée et mise en scène spectaculaire. Interprétant des oeuvres connues ou révélant de nouvelles mélodies...Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 76 67 00 84.