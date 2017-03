Plus d'infos sur le spectacle Ahh ! Les Tympans pimpants à Portes les Valence

Spectacle à partir de 4 ans.

André Borbé, chanteur belge toujours à la recherche de nouvelles expériences artistiques, a écrit des chansons amusantes et délicates pour les petits. Le trio, installé sur de gros ballons, s'accompagne de tablettes numériques en guise d'instruments, rendant visibles leur jeu au public et

le concert étonnant. Un spectacle incroyable, où technologie rime avec musique innovante, douceur et poésie. Après vingt ans de parcours dans le paysage de la chanson jeune public, avec Hervé Borbé et Patrick Schouters, ses deux complices de toujours, André se lance le défi de chanter pour les plus petits. Mélodies affutées, textes ciselés et humour tendre, voici donc le tour de chant idéal pour les tympans « pimpants ».

André Borbé : paroles et musique, chant, iPad

Hervé Borbé : chant, IPad . Patrick Schouters : son, chant, Ipad

Jean Jacques Nyssen : arrangements, direction artistique

Site web : http://www.andreborbe.be

Infos réservation :

Billetterie : 04 75 57 14 55