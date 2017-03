Plus d'infos sur le spectacle Coeur Cousu à Portes les Valence

Spectacle à partir de 8 ans.

Depuis la nuit des temps, une lignée de femmes se transmet une boîte mystérieuse... Cette boîte ne doit pas être ouverte avant neuf mois de peur de voir ce qui s'y cache s'évanouir dans l'air.

Frasquita y trouvera un don qui va ficeler sa vie et la mènera vers son propre destin.

Julie Canadas s'accompagne d'une ribambelle de marionnettes et d'objets - rouillés, découpés, ciselés, taillés - de chants flamenco qui fondent dans la bouche, et donne corps et saveurs aux douces folies d'une réalité fantastique.

Dans l'intimité de l'atelier de couture où nous sommes invités à prendre place, l'ombre du surnaturel flotte sur les êtres qui parcourent cette histoire, les auréolant de grâce ou de noirceur.

D'après le roman de Carole Martinez (© Ed. Gallimard)

Julie Canadas : adaptation et interprétation . Amalia Modica et Anne Sophie Dhulu : regard

extérieur . Alexandra Basquin : construction marionnettes . Pierre Martin, Laurent Mazé :

décors, accessoires . Léa Drouot: Costumes . Philippe Martini, Juliette Defosse, Ethienne

Bergot : aides précieuses

Dans le cadre du Festival "Regards" sur le cinéma espagnol & latino-américain du 8 au 18 mars 2017

Site web : http://ciedefiletdos.fr

Infos réservation :

Billetterie : 04 75 57 14 55