Plus d'infos sur le spectacle Dans la gueule du Gnou à Portes les Valence

Spectacle à partir de 5 ans.

Dans la gueule du quoi ? Du Gnou. Et pourquoi le Gnou ?

Parce qu'il fait moins peur que le loup, parce que gnou c'est rigolo à dire, gnou, gnou....

Et parce que le gnou est un bovin barbu aux longues pattes d'antilope. Un drôle de zigoto ! Ici, on s'amuse, on s'émerveille et on est surpris par tant d'ingéniosité.

Acrobate et magicien, instrumentiste polymorphe, Fabien Coulon et Olivier Merlet vous emmènent dans leur petit cirque imaginaire, une piste aux étoiles miniature où même le gnou joue au loup.

Un spectacle bourré de surprises, de fantaisies et de trouvailles.

Fabien Coulon : comédien, mise en scène

Olivier Merlet : musicien-bruiteur

Site web : http://blablaproductions.com

Infos réservation :

Billetterie : 04 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr