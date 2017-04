Plus d'infos sur le spectacle Dzaaa ! à Portes les Valence

Spectacle à partir de 7 ans.

Récit de corps et de voix pour deux femmes

Le spectacle, inspiré par le livre de Karin Serres, « Mongol », est l'histoire de Lucas, un garçon de huit ans harcelé à l'école parce qu'il est rêveur, et pas du tout bagarreur. Un jour il se fait traiter de « mongol ». Il cherche dans un dictionnaire, il trouve : « habitant de la Mongolie » et un monde

s'ouvre à lui. Il découvre dans les livres un peuple, un espace et un imaginaire, dans lesquels il puise la force de grandir et de ne plus avoir peur.

Grâce aux livres, il se délivre. Une partition musicale où le récit, les instruments et les corps interprètent ensemble une épopée singulière et intime de l'enfance.

Delphine Noly : conception, récit et kora . Rebecca Handley : violoncelle

Site web : http://www.cielatortue.com

Infos réservation :

Billetterie : 04 75 57 14 55