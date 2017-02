Plus d'infos sur le spectacle Quand je serai petit à Portes les Valence

Spectacle à partir de 7 ans.

« Quand je serai petit » : c'est la rencontre entre deux auteurs-compositeurs- interprètes aux parcours radicalement différents. C'est aussi un concert hors du commun où la part belle est faite aux nouvelles technologies avec tablette, looper, smartphone, mais où les parties instrumentales

ne sont pas en reste. En duo ou en solo, toutes les chansons sont originales, en français et signées Usmar, Tony Melvil et Thibaud Defever - Presque Oui. Un concert « high-tech » détonnant, gai, parfois absurde, et souvent léger qui nous rappelle que les rêves d'enfants ne s'enterrent pas si facilement !

Tony Melvil : chant, guitare, violon

Usmar : chant, boite à rythme, tablettes tactiles, machines, synthé, programmation

Marie Levasseur : mise en scène

Spectacle proposé dans le cadre de scènes de vacances

Site web : http://quandjeseraipetit.net

Infos réservation :

Billetterie : 04 75 57 14 55