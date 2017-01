Plus d'infos sur le spectacle Aldebert à Saint Donat sur l'Herbasse

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'HERBASSE présente ce spectacle

Avec la poésie et l'espièglerie qui ont fait le succès du premier opus (disque d'or avec 80 000 albums vendus), Aldebert replonge dans le monde des enfants, fait apparaître de nouveaux personnages et s'interroge sur les problématiques qui font la réalité des enfants d'aujourd'hui .Le spectacle offre une toute nouvelle scénographie et une mise en scène dans un décor inédit, haut en couleurs, où se mêlent jeux d'ombre, projection vidéos, théâtralité et instruments farfelus.