Plus d'infos sur le spectacle Moscato Au Galop à Bourg les Valence

Krystel Moscato présente le tout nouveau One Man Show de Vincent Moscato: Au galop, Vincent Moscato revient sur les planches pour faire de la résistance. En éclaireur, il traverse le bois de Boulogne et installe son camp familial aux alentours. La verve épaisse et le ton fleuri, on entre en scène avec lui pour se fendre de rire sur tout et sans mépris.