Plus d'infos sur le spectacle Francois Martinez à Montelimar

L'Association Musique au Présent & Le Toit Rouge présentent

François Martinez réunit humour et magie dans un One man show aussi drôle que surprenant. A force de vouloir faire voler son assistante au-dessus d'une tronçonneuse, elle a fini par se barrer ! Ce qui est très ennuyeux, vu que son assistante, c'est aussi sa femme ! Pour la faire revenir, il est prêt à tout ! Vous allez enfin découvrir : Comment aider un enfant à s'endormir grâce à une corde. Comment lire dans les pensées d'une femme. Comment faire apparaître des Big Mac et des frites ou du Champagne et des fleurs. Comment faire une déclaration d'amour avec un jeu de cartes. Et surtout : comment faire revenir la femme que vous aimez ! Après son succès au Festival d'Avignon, François Martinez vous présente un One man show plein de surprises, de rires et de tendresse.