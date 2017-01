Plus d'infos sur le spectacle I Love Piaf à Montelimar

L'Association Musique au Présent & Le Toit Rouge présentent

I LOVE PIAF, un spectacle musical en plein coeur de Montparnasse, qui raconte et chante Piaf et Paris, la ville lumière... De Shanghai à New York , en passant par Moscou, Londres, Montréal ou Berlin, on fredonne , en français et quel que soit son âge, " La vie en rose ", " l'Hymne à l'amour ", " Milord " et " Je ne regrette rien ". Ce nouveau spectacle musical raconte la vie courte mais intense d'une femme qu'on appelait " la môme ". Elle a débuté au coeur de Paris, de Belleville aux Champs-Elysées, en passant par Pigalle pour inscrire son nom sur les façades des plus grands music-halls du monde... Auteur(s) : Jacques Pessis Artiste(s) : Aurélien Noël, Jacques Pessis, Laura Chevalier, en alternance: Caroline Rose Metteur(s) en scène : François Chouquet